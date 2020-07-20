Sakarya'da çıkan orman yangını söndürüldü Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi'nde çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

1 helikopter, 6 arazöz, 1 tanker, 1 acil müdahale ve itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yangında yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü

Kaynak: AA