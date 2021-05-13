Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı
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Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

Sakarya'da çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Yağcılar Mahallesi'nde K.A. ve U.S.G. ile aralarında husumet olduğu öğrenilen ve kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda K.A. ve U.S.G. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan şüphelileri arama çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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