Sakarya'da çiçekçilerin 14 Şubat Sevgililer Günü mesaisi
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Sakarya'da çiçekçilerin 14 Şubat Sevgililer Günü mesaisi

14.02.2021 14:59 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:02
Sakarya'da çiçekçilerin 14 Şubat Sevgililer Günü mesaisi

Sakarya'da, yeni tip korononavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü için mesai yapan çiçekçiler, telefon ve internet üzerinden aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Sakarya'da, yeni tip korononavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü için mesai yapan çiçekçiler, telefon ve internet üzerinden aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Çeşit çeşit canlı çiçeklerden oluşturdukları buketleri sevenlerin adresine ulaştıran çiçekçiler, salgın öncesinde yaşanan Sevgililer Günü yoğunluğunu görememenin burukluğunu yaşıyor.

Adapazarı ilçesindeki çiçekçi esnafından Zeynep Özbahçeli, AA muhabirine, 14 Şubat'ın salgın sürecinde geçirilmesi ve kısıtlama gününe denk gelmesi nedeniyle çok fazla yoğunluğun yaşanmadığını belirterek, "Aldığımız siparişler az denecek kadar değil ancak önceki seneler kadar yoğun değiliz." dedi.

Salgın sürecinin çiçekçi esnafını da etkilediğine dikkati çeken Özbahçeli, "İthal ürünlerde çok fahiş fiyatlar var. Genel olarak yerli üreticiden almaya çalışıyoruz. Mezat, durumumuzu çok fazla etkiledi." şeklinde konuştu.

Karasu ilçesindeki çiçekçilik yapan esnaf Cihan Altunkaya da "Bu sene kafelerin kapalı olması ve sevgililerin dışarıya çıkamamasından ötürü işlerimizde düşüş oldu. Onun haricinde gül fiyatlarımızda biraz yükselme yaşandı. Kar seraları etkilediği için geçen sene fiyatlarına göre yüzde 35 artış oldu. Müşterilerimiz bunu anlayışla karşıladı. Birbirlerine çiçek yollamalarına engel teşkil etmedi." ifadelerini kullandı.

"Her şey durur bizim işimiz durmaz, aşk durmaz aşk." diyen esnaf İsmet Aksoy ise orkide, buket ve beyaz papatyanın genel olarak tercih edildiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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