Sakarya'da çevreye zarar verenler GPS ve fotokapanla tespit ediliyor

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Gps, fotokapan ve kameralarla çevre ve doğa kirliliğinin önüne geçmeye çalışıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının son 3 yılda yaptığı çalışmalar raporlandı.

Buna göre 2019-2021 yıllarında şehir genelinde yürütülen inşaat ve hafriyat çalışmalarında firmalara ait 1 milyon 565 bin metreküp hafriyat toprağının geri dönüşümü sağlandı. Ayrıca, bu süre içerisinde rutin, habersiz veya şikayet üzerine toplamda 2 bin 57 denetim gerçekleştirildi.

Denetim mekanizmasının en güçlü şekilde çalışması için hafriyat toprağı taşıyan tüm araçlar, takılması zorunlu olan uydu bazlı navigasyon ( Gps ), Büyükşehir Belediyesinin il genelinde aktif hale getirdiği kameralar ve kritik noktalara yerleştirilen fotokapanlarla takip edildi.

İhlali tespit edildiğinde uyarılan ancak tüm uyarılara rağmen geri kazanılması gereken hafriyat veya yıkıntıyı hatalı yerlere dökerek doğayı kirleten 40 farklı ihlale cezai yaptırım uygulandı. Bunların yanında 2021 yılında farklı firmalara ait toplamda 518 aracın nakliye güzergahlarında yaptığı hareketler ve faaliyetleri anlık olarak izleniyor.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak önceliğimiz çevremizi, doğamızı korumak. Bu hassasiyetle yürüttüğümüz tüm projelerde önce çevreyi düşünmekteyiz. Yeşili, doğası, doğal güzellikleri ve verimli topağıyla dünyanın en nadide şehirlerinden biri olan Sakarya'mızın bu kimliği koruması ve tüm güzelliklerini geleceğe taşıması için denetimlerimiz ve çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Denetim sistemimizi güçlendiren fotokapanlarımız, kameralarımız ve GPS sistemimizle ihlallere anında müdahale ediyoruz. Çevreye zarar verecek ve kirlilik oluşturacak bir harekete rastlayan tüm vatandaşlarımız bu durumu ALO 153 Çözüm Masası hattımıza ihbar edebilir."

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

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