Sakarya'da Çeşitli Suçlardan Yakalanan 8 Kişi Tutuklandı

Sakarya'da hırsızlık, dolandırıcılık ve görevi suistimal suçlarından aranan 8 zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranması bulunan suçluların yakalanmasına yönelik kentte çalışma başlattı.



Çeşitli adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M.S, C.K, E.Ç, K.T, U.T. ve E.T'yi yakaladı.

Yapılan çalışmalarda dolandırıcılık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan D.A. ve görevi suistimal suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan N.D. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.