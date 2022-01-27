Sakarya'da çatıdan düşen kar kütleleri iki araca hasar verdi - Haberler
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Sakarya'da çatıdan düşen kar kütleleri iki araca hasar verdi

AA, Davut Genç - Güncel
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Sakarya'da çatıdan düşen kar kütleleri iki araca hasar verdi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde apartmanın çatısından düşen kar kütleleri iki araçta hasara neden oldu.

KOCAALİ, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde apartmanın çatısından düşen kar kütleleri iki araçta hasara neden oldu.

İlçede aralıklarla etkisini sürdüren yoğun yağış nedeniyle apartmanların çatılarında büyük kar kütleleri oluştu.

Merkez Mahalle'deki bir apartmanın çatısında biriken kar kütleleri, hava sıcaklığının artmasıyla park halindeki iki aracın üzerine düştü. Araçlarda hasar oluşurken, çatıdan düşen karlar belediye ekiplerince temizlendi.

Aynı apartmandan başka sokağa düşen kar birikintileri ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, karların düşmesiyle sokaktan geçen bazı köpeklerin kaçması yer alıyor.

Sakarya'da çatıdan düşen kar kütleleri iki araca hasar verdi

Sakarya'da çatıdan düşen kar kütleleri iki araca hasar verdi

AA / Davut Genç - Güncel

Kocaali, Sakarya, kar, Güncel, Haber

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