Sakarya'da çatıdaki keçi operasyonu renkli görüntülere sahne oldu
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Sakarya'da çatıdaki keçi operasyonu renkli görüntülere sahne oldu

Sakarya'da çatıdaki keçi operasyonu renkli görüntülere sahne oldu
Anadolu Ajansı / Murat Diri - Haberler | Kültür Sanat

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir evin çatısına çıkan keçi, kendisini yakalamaya çalışan vatandaşları ve itfaiyecileri saatlerce uğraştırdıktan sonra indiği cami bahçesinde 4 metrelik duvardan atlayarak gözden kayboldu.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir evin çatısına çıkan keçi, kendisini yakalamaya çalışan vatandaşları ve itfaiyecileri saatlerce uğraştırdıktan sonra indiği cami bahçesinde 4 metrelik duvardan atlayarak gözden kayboldu.

İki katlı evin çatısına çıkan keçiyi gören vatandaşlar, indirmek için ev sahibi Fethi Erkal ile müdahale etti. Keçiyi yakalayamayan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler de uzun süre çabalamasına rağmen keçiyi yakalayamadı.

Keçinin, çatıdan yakındaki Yunuspaşa Camisi'nin bahçesine, oradan da 4 metrelik duvardan atlayarak vatandaşların elinden kurtulduğu hareketli dakikalar kameraya yansıdı.

Tüm çabalara rağmen yakalanamayan keçi, bir süre sonra gözden kayboldu.

Renkli görüntülere sahne olan kurtarma çalışmalarına ilişkin AA muhabirine bilgi veren ev sahibi Erkal, çatısına çıkan keçiyi indirmek için saatlerce uğraştığını söyledi.

Evde yemek yerken çatıda keçi olduğunu haber veren arkadaşına inanamadığını anlatan Erkal, "Çok seri ve atak keçiydi. 4 kişi bir keçiyi tutamadık. İtfaiye ekipleri geldi, onlar da tutamadı. Sonunda keçi aldı başını gitti." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri

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