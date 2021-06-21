Sakarya'da çatı katında bulunan baykuş yavruları koruma altına alındı
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Sakarya'da çatı katında bulunan baykuş yavruları koruma altına alındı

Sakarya'da çatı katında bulunan baykuş yavruları koruma altına alındı
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evin çatı katında bulunan 3 baykuş yavrusu, koruma altına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evin çatı katında bulunan 3 baykuş yavrusu, koruma altına alındı.

Akkum Mahallesi'nde ses duyması üzerine kontrol için evinin çatı katına çıkan Hasan Elmacı, 3 baykuş yavrusu buldu.

Bir süre anne baykuşun gelmesini bekleyen Elmacı, solucan ve tavuk etiyle beslediği yavruları Karasu Belediyesi Veterinerliği'ne bıraktı.

Veteriner Hamza Ayar, gazetecilere, baykuşlardan birinin ayağına ip dolanması nedeniyle hafif aksamasının olduğunu belirterek, "Genel olarak sağlık sorunları yok. Duyarlı vatandaşlarımız sayesinde böyle nadide hayvanların yaşam haklarını da onlara geri vermiş oluyoruz." dedi.

Teslim aldıkları yabani hayvanları genel sağlık kontrolünden geçirip tedavisini yaptıklarını aktaran Ayar, "Ardından Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim ederek, devlete ait orman alanlarında doğal yaşamlarına bırakılmasını sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Sakarya'da çatı katında bulunan baykuş yavruları koruma altına alındı
Sakarya'da çatı katında bulunan baykuş yavruları koruma altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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