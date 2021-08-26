Sakarya'da cankurtaranlar sezonun açılışından bu yana 685 kişiyi boğulmaktan kurtardı
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Sakarya'da cankurtaranlar sezonun açılışından bu yana 685 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Sakarya'da cankurtaranlar sezonun açılışından bu yana 685 kişiyi boğulmaktan kurtardı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekibi, Karadeniz sahillerinde yaz başından bu yana 685 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekibi, Karadeniz sahillerinde yaz başından bu yana 685 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri, Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde 60 personelle vatandaşın can güvenliği için hayat nöbetini sürdürüyor.

Sahillerde kurulan 44 farklı kulede gün sonuna kadar nöbet tutan cankurtaranlar, kulelerinden denizdeki hareketliliği gözlüyor.

Denizde belirlenen sınırlar ve duba sistemiyle güvenliği sağlayan cankurtaran timi, kulelerde ve merkezde denizi dürbünle izleyerek fark ettiği tehlikeye, tam donanımlı araç ve ekipmanla hızlı şekilde müdahale ediyor.

Bölgelerde görev dağılımıyla çalışan cankurtaranlar, 1 Haziran'dan bu yana 685 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Amaçlarının sezonu sağlıklı şekilde tamamlamak olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karadeniz'de bulunan 3 farklı sahilimizde sezonun başından bu yana hummalı bir çalışma yürütmekteyiz. Büyükşehir itfaiyesinde görevli, eğitimli ve profesyonel cankurtaranlarımızla Karadeniz sahillerinde kurulan 44 farklı kulede nöbetimiz devam etmektedir.

Sezon açılışının yapıldığı 1 Haziran tarihinden bu yana toplamda 685 vatandaşımızı boğulmaktan kurtardık. 4 jet ski, 1 araç ve tam donanımlı ekipmanlarımızla sahillerimizde vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak, can güvenliğini temin etmek için mesai saatleri içerisinde büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Hedefimiz bu yaz sezonunu hiçbir vatandaşımızın canına, hayatına zarar gelmeden tamamlamaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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Sakarya'da cankurtaranlar sezonun açılışından bu yana 685 kişiyi boğulmaktan kurtardı - Haberler
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