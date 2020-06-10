Sakarya'da Camili bölgesinde içme suyu hattı yenileniyor
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Sakarya'da Camili bölgesinde içme suyu hattı yenileniyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi Saklıgöl bölgesinde eskiyen ve zaman zaman su kesintisine sebep olan içme suyu hattı çelik borularla yenileniyor.

Sakarya'da Camili bölgesinde içme suyu hattı yenileniyor
10.06.2020 16:09 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:12

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi Saklıgöl bölgesinde eskiyen ve zaman zaman su kesintisine sebep olan içme suyu hattı çelik borularla yenileniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden (SASKİ) yapılan açıklamada, şehrin muhtelif yerlerinde altyapı çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Camili Mahallesi Saklıgöl bölgesinde eskiyen ve ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalan içme suyu altyapısının yenilendiği bildirilen açıklamada, çelik hat çalışmasıyla bölgede uzun yıllar su kesintisinin yaşanmayacağı vurgulandı.

Vatandaşlardan gelen taleplerin hızlıca çözüme kavuşturulduğu belirtilen açıklamada, Saklıgöl bölgesindeki çalışmanın en kısa sürede tamamlanarak devreye alınacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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