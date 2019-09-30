Sakarya'da cami lojmanında tabut içerisinde 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya'da cami lojmanında tabut içerisinde 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tabuta gizlenmiş yaklaşık 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

30.09.2019 17:31
Sakarya'da cami lojmanında tabut içerisinde 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tabuta gizlenmiş yaklaşık 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.


Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Abalı Mahallesi Bostancı Caddesi'ndeki caminin yanında bulunan kullanılmayan lojmanda operasyon düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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