Sakarya'da cami lojmanında tabut içerisinde 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tabuta gizlenmiş yaklaşık 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
30.09.2019 17:31
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tabuta gizlenmiş yaklaşık 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Abalı Mahallesi Bostancı Caddesi'ndeki caminin yanında bulunan kullanılmayan lojmanda operasyon düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com