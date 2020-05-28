Sakarya'da çaldıkları otomobili satamadan yakalanan iki zanlı tutuklandı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çaldıkları otomobili satamadan yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çaldıkları otomobili satamadan yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kuzuluk Topçu Sırtı Mahallesi'nde F.B'ye ait otomobille LCD televizyonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgede bulunan çok sayıdaki KGYS kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, çalıntı otomobilin izine kısa sürede ulaştı.

Şüphelilerin 15 bin lira karşılığında otomobili parçalayıp satmak üzere bir kişiyle anlaştığını tespit eden ekipler, alıcı gibi davranarak zanlılarla irtibat kurdu.

Aracı 25 bin lira karşılığında satın almak istediklerini belirten ekipler, Akyazı ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleriyle düzenledikleri operasyonda, şüpheliler A.K, B.H, S.M. ve Ö.K'yi çalıntı otomobille yakaladı.

İfadeleri alınan şüphelilerin, Akyazı ve Hendek'teki 6 evden de hırsızlık yaptıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. ve B.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.M. ve Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

N.K, F.K. ve A.G. hakkında hırsızlık malı satın almaktan işlem yapıldı.

Kaynak: AA