Sakarya'da Bylock Operasyonu: 7 Gözaltı

Sakarya'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında örgütün gizli haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) mensuplarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullandığı iddia edilen 7 şüpheli tespit edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan şahısların ikametlerine operasyon düzenledi. ByLock kullandığı tespit edilen çeşitli meslek gruplarından 7 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Konuyla ilgili inceleme sürüyor.



(Remzi Şimşek/İHA)