Sakarya'da Bylock Operasyonu: 7 Gözaltı

SAKARYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Çeşitli meslek gruplarına mensup oldukları öğrenilen şüpheliler sorguya alınmak üzere emniyete götürüldü. - Sakarya