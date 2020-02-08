Sakarya'da buzlanma nedeniyle 9 araç birbirine girdi
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Sakarya'da buzlanma nedeniyle 9 araç birbirine girdi

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç çarpıştı.

08.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:11
Sakarya'da buzlanma nedeniyle 9 araç birbirine girdi

SAKARYA'nın ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

Erenler ilçesinde saatlerinde D- 650 karayolu Topça Kavşağı mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Buzlanma ve hasar gören araçlar nedeniyle D-650 karayolu ulaşıma kapatıldı. Yolun ulaşıma açılması için araçların kaldırılması ve temizleme çalışmaları yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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