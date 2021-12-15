Sakarya'da bu yıl 92 bin kişinin elektriği çöpten üretildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da bu yıl 92 bin kişinin elektriği çöpten üretildi

Sakarya'da bu yıl 92 bin kişinin elektriği çöpten üretildi
AA / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Sakarya'da bu yıl, 92 bin kişinin elektrik ihtiyacı atıkların geri dönüşümüyle karşılandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da bu yıl, 92 bin kişinin elektrik ihtiyacı atıkların geri dönüşümüyle karşılandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından atıkların bertarafı için hayata geçirilen Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi (SEKAY) projesiyle çöpten elektrik enerjisi üretimi devam ediyor.

SEKAY ile 2021 yılında yaklaşık 67 milyon 879 bin kilowatt elektrik enerjisi üreten Büyükşehir Belediyesi, doğanın gücüyle üretim kültürünü yaygınlaştırmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

SEKAY projesiyle 2021 yılında yaklaşık 92 bin kişinin meskenlerde tükettiği elektriği üreten Büyükşehir Belediyesi, Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi'nde 14,04 MW/h üretim kapasitesine sahip sistemle 67 milyon 879 bin kWh elektrik enerjisini çöpten karşıladı.

Böylece elektrik üretimi karbon emisyonu salınımı asgari seviyelere çekilerek, iklim değişikliği eylem planına uygun hareket edildi.

İBB ve Esenler Belediyesi zabıta ekiplerinin meydan kavgasına çevik kuvvetten müdahale

İBB ve Esenler Belediyesi zabıta ekiplerinin meydan kavgasına çevik kuvvetten müdahale

 Melih Gökçek kullandığı zırhlı aracı iade etti! Belediye geriye kalanları da istiyor

Melih Gökçek kullandığı zırhlı aracı iade etti! Belediye geriye kalanları da istiyor

AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title