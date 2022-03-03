Sakarya'da bu ay 5 tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşacak

SAKARYA (AA) - Sakarya'da martta, "Boğazın Neferleri", "Bir Delinin Hatıra Defteri", "Korkma", "Çocukluğun Soğuk Geceleri" ve "Robin Hood: Kralın Dönüşü" adlı tiyatro oyunları izleyiciyle buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Ün Yapım tarafından sahneye taşınan "Boğazın Neferleri" oyunu, 11 Mart'ta Adapazarı Kültür Merkezi'nde ( Akm ) saat 19.30'da sergilenecek.

B&T Yapım tarafından sahnelenen "Robin Hood: Kralın Dönüşü" adlı çocuk oyunu, 12 Mart'ta AKM'de saat 12.00 ve 15.00'te miniklerin beğenisine sunulacak.

Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Tiyatro Kulübünce sahneye uyarlanan "Bir Delinin Hatıra Defteri" isimli tiyatro oyunu, 13 Mart'ta AKM'de saat 19.30'da izleyici karşısına çıkacak.

Yenilmez Sanat Tiyatrosunca sahneye taşınan "Korkma" oyunu, 22 Mart'ta AKM'de saat 19.30'da, Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Tiyatro Kulübünce sahnelenen "Çocukluğun Soğuk Geceleri" isimli tiyatro oyunu ise 27 Mart Pazar günü AKM'de aynı saatte izleyiciyle buluşacak.