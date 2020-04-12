Sakarya'da boş yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı
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Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa

Sakarya'da boş yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde boş yolda ilginç bir kaza yaşandı.

12.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:49
Sakarya'da boş yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde boş yolda ilginç bir kaza yaşandı. Boş yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı.

Kaza, Serdivan ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Yazlık Mahallesi istikametinden Serdivan istikametine doğru seyir halinde olan 48 E 8232 plakalı kamyonet, boş yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıkarak refüje çıktı. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği saatlerde boş yolda yaşanan kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili polis inceleme başlatırken, araç sürücüsünün izni bulunduğu için herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi. Kaza yapan araç olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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