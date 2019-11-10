Sakarya'da boş alanda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'da boş alanda çıkan yangın söndürüldü

ASEM Mobilyacılar Çarşı'nın girişindeki boş alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

10.11.2019 13:46 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:46
Sakarya'da boş alanda çıkan yangın söndürüldü

ASEM Mobilyacılar Çarşı'nın girişindeki boş alanda çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, çarşıda iş yerleri bulunan esnafın çöp bıraktığı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi.

ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle çevreyi yoğun duman kapladı.

Kaynak: AA
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