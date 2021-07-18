Sakarya'da Bodrum sahillerini aratmayan görüntüler
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Sakarya'da Bodrum sahillerini aratmayan görüntüler

Sakarya'da Bodrum sahillerini aratmayan görüntüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen vatandaşlar sahile akın etti.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Sakarya'nın Karasu ilçesine gelen vatandaşlar sahile akın etti. Yüzlerce vatandaşın serinlemek için akın ettiği ilçede Bodrum sahillerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Karasu'da hissedilen sıcaklığın 34 dereceyi bulmasıyla vatandaşlar kendini sahile attı. Kimileri ailesiyle birlikte piknik tadında bir gün geçirerek, kimileri denize girerek, kimileri de kumda güneşlenerek güneşli havanın tadını çıkardı. Karasu'da adeta Bodrum sahillerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Adana'dan Karasu'ya geldiklerini belirten Mehmet Özdemir, "Karasu'nun sıcaklığı gerçekten çok iyi. Bu mevsimde Adana'da durmak çok zor, çok kötü. Biz bu havayı Adana'da kasımda yaşıyoruz. Bu ilçenin gerek denizi, gerek insanları gerekse havası çok güzel. Gelip tatil yapılacak bir yer. Tavsiye ediyoruz" dedi.

"Her gün buradayız"

Karasu'ya 2016 yılında yerleştiğini anlatan Sabri Şimşek de, "Karasu'yu çok seviyorum, her gün buradayız. Bizim 11-12 kişilik bir grubumuz var. Burada tavla oynar, denize gireriz. Akşama kadar buradayız. Sabah saat 10.00 gibi geliriz, akşam saat 18.00'da gideriz. Sahilin kumu da çok güzel. Biraz da bakım olsa daha süper olacak" diye konuştu.

"Sessiz, sakin ve kafa dinlenecek yerler var"

Karadeniz'in temiz ve İstanbul'a yakın olmasının Karasu'nun tercih edilmesindeki en büyük etkenlerden olduğunu vurgulayan İsa Özdemir, "Burada daha sessiz, sakin ve kafa dinlenecek yerler var. Diğer tatil beldeleri olan Muğla, Marmaris ve Bodrum gibi yerler daha kalabalık, daha canlı olmasına rağmen buralar sessiz sakin olduğu için daha çok tercih ediliyor" şeklinde konuştu.

"Burası Sakarya'nın cenneti"

İlçede yazlıklarının olduğunu anlatan Hasan Girgin, "Güzel, nezih bir yer, ailelerin çoğunlukta olduğu bir yer. Çok güzel, cankurtaran ekibi de var. Vatandaş rahat bir şekilde yüzüyor. Karasu'ya herkesin gelip tatil yapmasını istiyoruz. Bodrum'a gitmeye gerek yok. Bodrum, Marmaris, Kuşadası hikaye. Burası Sakarya'nın cenneti. İstediğiniz yere oturabilir, istediğiniz yerde yaşayabilirsiniz. Ekmek, su, ulaşım var. Ambulansımız var. Bundan daha iyisi ne olabilir?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sakarya'da Bodrum sahillerini aratmayan görüntüler - Haberler
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