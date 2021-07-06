Sakarya'da bitkisel üretimde arı kullanımının yaygınlaşması için eğitimler verilecek
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Sakarya'da bitkisel üretimde arı kullanımının yaygınlaşması için eğitimler verilecek

Sakarya'da bitkisel üretimde arı kullanımının yaygınlaşması için eğitimler verilecek
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Pamukova, Geyve ve Taraklı ilçelerinde bitkisel üretimde arı kullanımının yaygınlaşması için eğitim seminerleri gerçekleştirilecek.

Sakarya'nın Pamukova, Geyve ve Taraklı ilçelerinde bitkisel üretimde arı kullanımının yaygınlaşması için eğitim seminerleri gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile MARKA iş birliğinde "Bitkisel üretimde polinatör (tozlayıcı) olarak arı kullanımının yaygınlaştırılması" projesi kapsamında üç ilçede eğitimler düzenlenecek.

Bu kapsamda Pamukova, Geyve ve Taraklı'daki çiftçiler, tarımda bilinçsiz zirai ilaç kullanımını önlemek ve arı kullanımını yaygınlaştırmak konularında bilgilendirilecek.

Açıklamada, "Ticareti yapılan tarım bitkilerinin yüzde 75'i polinasyon için böceklerin varlığına muhtaçtır. Bu böceklerin büyük çoğunluğunu arılar oluşturur. Arılar dünya nüfusunun yüzde 90'nın beslendiği yüz ürünün doksanında polinatör arılarıdır. Günümüzde tarımla uğraşanların yaptığı bilinçsiz işlemlerden dolayı arıların nüfusu azalmaktadır. Onlar olmadan çoğu kültür bitkilerinde verim kaybı ortaya çıkmaktadır." ifadesi kullanıldı.

İlki Geyve'de yapılacak etkinliklerin takvimi şu şekilde:

7 Temmuz Çarşamba öğlen oturumu (13.30-17.30) - Pamukova (Halk Eğitim Toplantı Salonu)

8 Temmuz Perşembe öğlen oturumu (13.30-17.30) - Geyve (SGM Toplantı Salonu)

9 Temmuz Cuma sabah oturumu (08.30-12.30) - Taraklı (Belediye Düğün Salonu)

9 Temmuz Cuma öğlen oturumu (13.30-17.30) - Pamukova Bacıköy (Bacıköy Kuran Kursu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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Sakarya'da bitkisel üretimde arı kullanımının yaygınlaşması için eğitimler verilecek - Haberler
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