Sakarya'da bir sokak karantinaya alındı
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Sakarya'da bir sokak karantinaya alındı

06.11.2020 14:06 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:11
Sakarya'da bir sokak karantinaya alındı

SAKARYA'nın Hendek ilçesine bağlı Kazımiye Mahallesi'ndeki Yukarı Sokak, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesine bağlı Kazımiye Mahallesi'ndeki Yukarı Sokak, koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Salgınla mücadele kapsamında son günlerde vakaların yoğunlaşması üzerine, Hendek ilçemiz Kazımiye Mahallesi Yukarı Sokak, bugünden itibaren 10 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Salgınla mücadelede tedbirlerimiz artarak devam edecektir. Başarı, tedbirlere uymakla sağlanır."


- Sakarya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KAVİS

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