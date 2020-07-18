Sakarya'da bir sokak karantinaya alındı Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak karantinaya alındı.

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Karasu ilçesi Adatepe Mahallesi'nde oturan 4 kişi, rahatsızlanmaları üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan muayenede Kovid-19 testleri pozitif çıkan bu kişiler, gözlem altına alındı.

Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 27 hanenin bulunduğu sokağı karantinaya almaya karar verdi.

Bölgede önlem alan ekiplerce, evlerin bulunduğu sokağa giriş ve çıkışlar denetimli hale getirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de filyasyon çalışması başlattı.

Kaynak: AA