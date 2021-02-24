Sakarya'da bir okul müdüründen Engelliler ve Yardımlaşma Derneği'ne 500 kitap hediye

Arifiye Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu Müdürü Cemal Yamak, Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği içinde bulunan kütüphaneye 500 kitap hediye etti.

Arifiye Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu Müdürü Cemal Yamak, Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği içinde bulunan kütüphaneye 500 kitap hediye etti.

Derneği ziyaret eden Cemal Yamak, burada yaptığı konuşmada, engelli vatandaşların ve çocukların okuması için derneğe 500 kitap ettiklerini söyledi.

Okul olarak proje kapsamında çeşitli okullara da kitap dağıttıklarını ifade eden Yamak, "Dernek Başkanı Bülent Dik'e, böyle bir kütüphane anlayışını derneğe kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği'ne hediye ettiğimiz kitaplar engelli çocuklarımızın okumaları için ve farkındalık yaratması adına önem taşıyor." diye konuştu.

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bülent Dik de derneğin bir köşesinde kurdukları kütüphaneye yardımda bulunan Cemal Yamak'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş