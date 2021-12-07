Sakarya'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel
Sakarya'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Aziz Duran Parkı'nda çıkan kavgada H.F'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Afganistan uyruklu iki grup arasında dün çıkan kavgada H.F. bıçakla yaralanmıştı. H.F, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu: Doktor beyin sabrına hayran kaldım

Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu: Doktor beyin sabrına hayran kaldım

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title