Sakarya'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Aziz Duran Parkı'nda çıkan kavgada H.F'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Afganistan uyruklu iki grup arasında dün çıkan kavgada H.F. bıçakla yaralanmıştı. H.F, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri

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