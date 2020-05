Sakarya'da bir kişinin hayatını kaybettiği kavgada şüphelilerin evinden cephanelik çıktı Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kavgada şüphelilerin evinden adeta küçük bir cephanelik çıktı.

Olay, Kocaali ilçesi Şerbetpınarı Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.T., Ö.T., C. T., N.T. ve E.T. isimli şahıslar, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan İ.K.'nin evine sopalar ile giderek, İ.K., Ş.K. ve E.K.'yi darp etti. İ.K ve Ş.K.'nin tabanca ve pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu 36 yaşındaki Cengiz Tenkoğlu ve E.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Cengiz Tenkoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise yapılan arama çalışmasında şüphelilerin evinde 2 adet tüfek, 3 adet tabanca, 7 adet tüfek fişeği, 4 adet tabanca mermisi ve değişik çaplarda 10 adet tabanca kovanı ele geçirdi. Kavgaya karışan İ.K. ve oğlu Ş.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, konuyla alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA