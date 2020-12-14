Sakarya'da bir haftada kısıtlamaları ihlal edenlere 382 bin 221 lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sakarya'da bir haftada kısıtlamaları ihlal edenlere 382 bin 221 lira ceza kesildi

14.12.2020 12:48 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:53
Sakarya'da bir haftada kısıtlamaları ihlal edenlere 382 bin 221 lira ceza kesildi

Sakarya'da son 7 günde sokağa çıkma kısıtlamasında uygulanan saatlerde izinsiz sokağa çıkan 245 kişiye toplam 382 bin 221 lira para cezası kesildi.

Sakarya'da son 7 günde sokağa çıkma kısıtlamasında uygulanan saatlerde izinsiz sokağa çıkan 245 kişiye toplam 382 bin 221 lira para cezası kesildi.

Artan korona virüs vak'aları sonrasında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde adeta kuş uçurtmuyor. Ekipler, hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde ve hafta sonu 'tam kapanma' şeklinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında devriyelerini sürdürdü. Şehrin en işlek cadde ve sokaklarında denetim yapan polis izinsiz sokağa çıkanları affetmedi. Hafta içi uygulanan kısıtlamada sokağa çıkan 147 kişiye, hafta sonu uygulanan kısıtlamada ise 98 kişiye 'izinsiz sokağa çıktığı' gerekçesiyle para cezası kesildi. Bu kapsamda son 7 günde 245 kişiye toplamda 382 bin lira para cezası uygulandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 78 kişiye para cezası kesildi
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 78 kişiye para cezası kesildi
Bingöl'de kısıtlamayı ihlal edenlere 88 bin 200 TL ceza
Bingöl'de kısıtlamayı ihlal edenlere 88 bin 200 TL ceza
Sakarya'da evlerde toplu buluşma ve etkinliklere 3 bin 150 lira ceza kesilecek
Sakarya'da evlerde toplu buluşma ve etkinliklere 3 bin 150 lira ceza kesilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Cem Yılmaz Cemal Hünal Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Okan Buruk Adem Ljajic Burak Yılmaz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Erkek Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya'da bir haftada kısıtlamaları ihlal edenlere 382 bin 221 lira ceza kesildi - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 13:09:16. #1.14#
title