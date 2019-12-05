Sakarya'da bir gencin evinde ölü bulunması

05.12.2019 23:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:26

Sakarya Valiliği, Erenler ilçesindeki evinde cansız bedeni bulunan gencin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu raporu ile belirlenebileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, gencin ölüm sebebiyle ilgili olarak değişik kaynaklarda farklı açıklamaların yer aldığının görüldüğü belirtildi.

Konuyla ilgili tahkikatın başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Ölüm sebebine ilişkin olay mahallinden gerekli numuneler alınarak yetkili makamlara gönderilmiştir. Ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu raporu ile belirlenebilecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA