Sakarya'da bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki bir evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Kemaliye Mahallesi Kemaliye Caddesi'nde A.Y'ye ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi üzerine itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci