Sakarya'da bir evde uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı - Haberler
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Sakarya'da bir evde uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Sakarya'da bir evde uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde devriye görevindeki polis ekiplerince bir evde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde devriye görevindeki polis ekiplerince bir evde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Arabacıalanı Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, bir evin önünde durumlarından şüphelendikleri H.Ç, S.K, A.K, H.S. ve K.D'nin üst aramasında "gong" diye tabir edilen düzenek ele geçirdi.

İkametgahta uyuşturucu olabileceği şüphesi üzerine ekipler, cumhuriyet savcısının izniyle evde arama yaptı.

Aramada ekiplerce uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

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