Sakarya'da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi
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Sakarya'da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Sakarya'da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan yangında bir evde maddi hasar oluştu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan yangında bir evde maddi hasar oluştu.

Yeşilyurt Mahallesi 5820'nci Sokak'ta oturan Necmi Soral'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Sakarya itfaiyesi ekiplerince söndürülen yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan dumandan etkilenen Necmi Soral, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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