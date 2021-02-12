Sakarya'da bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sakarya'da bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi

12.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:03
Sakarya'da bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, çıkan yangında fındıklık evi kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, çıkan yangında fındıklık evi kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi'nde Adem Sarı'ya ait fındıklık bahçesindeki evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sahibi tarafından hafta sonları kullanıldığı öğrenilen evden alevlerin yükseldiğini gören komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangını gören çevre sakinlerinden Recep Ali Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Patlamaya benzer ses duyunca dışarıya çıktık. Alevleri görünce hemen itfaiyeye haber verdim. Evde kimse yoktu, can kaybı olmaması teselli tarafı oldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Tolga Ciğerci Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar İzmir Mahkeme İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya'da bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 10:05:24. #1.16#
title