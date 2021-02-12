Sakarya'da bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, çıkan yangında fındıklık evi kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi'nde Adem Sarı'ya ait fındıklık bahçesindeki evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sahibi tarafından hafta sonları kullanıldığı öğrenilen evden alevlerin yükseldiğini gören komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangını gören çevre sakinlerinden Recep Ali Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Patlamaya benzer ses duyunca dışarıya çıktık. Alevleri görünce hemen itfaiyeye haber verdim. Evde kimse yoktu, can kaybı olmaması teselli tarafı oldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün