Sakarya'da bir çiftçi soğuk hava nedeniyle buzağıya evinde bakıyor
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Sakarya'da bir çiftçi soğuk hava nedeniyle buzağıya evinde bakıyor

20.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:40
Sakarya'da bir çiftçi soğuk hava nedeniyle buzağıya evinde bakıyor

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çiftçilik yapan İsmail Aydın, 5 günlük buzağıyı soğuk hava nedeniyle evinde besliyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çiftçilik yapan İsmail Aydın, 5 günlük buzağıyı soğuk hava nedeniyle evinde besliyor.

Tuzla Mahallesi'nde oturan 67 yaşındaki İsmail Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ineğinin 5 gün önce doğurduğu buzağıya "Yaşar" adını verdiğini aktardı.

İlçede kar yağışının yerini ayaza bıraktığını, bu nedenle ahırının da soğuk olduğunu ifade eden Aydın, "İneğimiz bu soğuk havada doğum yapınca mecbur buzağıyı evimize aldık. 5 gündür evimizde besliyoruz. Belli saatlerde şırıngayla süt veriyorum. Sağlıklı şekilde büyütmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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