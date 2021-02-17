Karasu ilçesinde bir binanın girişinde erkek cesedi bulundu
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Karasu ilçesinde bir binanın girişinde erkek cesedi bulundu

17.02.2021 19:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 20:16

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir binanın girişindeki merdivenin altında 63 yaşındaki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir binanın girişindeki merdivenin altında 63 yaşındaki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yalı Mahallesi 174. Sokak'ta bir binanın girişinde bulunan merdivenin altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, cesedin Ekrem Kumcağız'a (63) ait olduğunu tespit etti.

İlk incelemede merdivenlerden düşmüş olabileceği değerlendirilen Kumcağız'ın cesedi, otopsi için Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karasu ilçesinde bir binanın girişinde erkek cesedi bulundu
Karasu ilçesinde bir binanın girişinde erkek cesedi bulundu
Karasu ilçesinde bir binanın girişinde erkek cesedi bulundu
Karasu ilçesinde bir binanın girişinde erkek cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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