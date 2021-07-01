Sakarya'da bir ayda 10 kişi uyuşturucudan tutuklandı
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Sakarya'da bir ayda 10 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Sakarya'da bir ayda 10 kişi uyuşturucudan tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Haziran ayında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Haziran ayında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Konuyla alakalı gözaltına alınan 77 kişiden 10'u ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin Haziran ayında düzenledikleri operasyonların bilançosu açıklandı. Rapora göre, Sakarya genelinde onlarca adrese farklı tarihlerde operasyon düzenlendi. Girilen adreslerde 9 adet captagon uyuşturucu madde hap, 914 adet extacy, 271 gram sentetik uyuşturucu, 4 kilo 569 gram sentetik uyuşturucu, 514 gram esrar, 48 gram metamfetamin, 50 adet kırmızı-yeşil reçeteli ilaç, 19 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca bu adreslerde 2 adet tüfek, 6 adet tabanca, 87 adet değişik fişek, 2 adet hassas terazi ele geçirilirken yürütülen toplam 49 operasyonda 77 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 10'u tutuklanırken 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sakarya'da bir ayda 10 kişi uyuşturucudan tutuklandı - Haberler
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