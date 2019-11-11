Sakarya'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

11.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:16
Sakarya'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

'nın ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi. Binada bulunanlar tahliye edilirken, çevrede patlama riskine karşı güvenlik önlemi alındı.

ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın, apartmanda hasara yol açtı.

Kaynak: AA
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