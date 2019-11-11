Sakarya'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

11.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:16

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada bulunanlar tahliye edilirken, çevrede patlama riskine karşı güvenlik önlemi alındı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın, apartmanda hasara yol açtı.

Kaynak: AA