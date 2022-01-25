Sakarya'da bini aşkın yolcu misafirhane ve yurtlara yerleştirildi

Sakarya'da yoğun kar nedeniyle yola devam edemeyen 1000 kişiyi aşkın yolcu, misafirhane ve yurtlara yerleştirildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soğuk günlerde devletin tüm ekipleriyle vatandaşların yanında olduğunu belirterek, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle kalacak yer ihtiyacı duyan 1000 kişiyi aşkın yolcumuzu misafirhanelerimiz ve yurtlarımızda ağırladık." ifadesini kullandı.

Yollarda seyir halinde olan vatandaşların kar ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için sıcak çorba ve çay ikramlarının aralıksız sürdüğünü aktaran Kaldırım, zorunlu olmadıkça özel araçlarla seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.