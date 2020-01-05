Sakarya'da bina yangını
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Sakarya'da bina yangını

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

05.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:16
Sakarya'da bina yangını

'nın ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Korucuk Mahallesi'ndeki bir apartmanının bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, bazı apartman sakinleri dumandan etkilendi.

Bazı vatandaşlara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edilirken, bir çocuk hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA
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