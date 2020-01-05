Sakarya'da bina yangını

05.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:16

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Korucuk Mahallesi'ndeki bir apartmanının bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, bazı apartman sakinleri dumandan etkilendi.

Bazı vatandaşlara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edilirken, bir çocuk hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA