Sakarya'da bina yangın
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Sakarya'da bina yangın

Sakarya'da bina yangın
07.05.2020 04:56 | Son Güncelleme: 07.05.2020 04:57

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Korucuk Mahallesi 1714 Küme Evleri I-11 apartmanının çatı katında sahur vakti henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Duman bütün binaya yayılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, bazı apartman sakinleri dumandan etkilendi.

Bazı vatandaşlara olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Sakarya'da bina yangın

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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