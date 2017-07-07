Sakarya'da Bin 400 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda bin 400 kök kenevir le geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tapılan istihbari çalışmalar sonucu Akyazı, Arifiye, ve Geyve ilçelerinde, yasadışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili toplam 6 ayrı bölgede operasyon icra edilmiştir. Bu operasyonlarda toplam, bin 400 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 4 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. - SAKARYA