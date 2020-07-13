Sakarya'da belediyelerin etkinliklerinde havai fişek kullanılmayacak
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Sakarya'da belediyelerin etkinliklerinde havai fişek kullanılmayacak

Hendek'te gerçekleşen patlamanın ardından Sakarya Büyükşehir ve ilçe belediyeleri aldıkları ortak kararla hiçbir etkinlikte havai fişek kullanmayacak.

Sakarya'da belediyelerin etkinliklerinde havai fişek kullanılmayacak
13.07.2020 17:33 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:48

Hendek'te gerçekleşen patlamanın ardından Sakarya Büyükşehir ve ilçe belediyeleri aldıkları ortak kararla hiçbir etkinlikte havai fişek kullanmayacak. Temmuz Meclis Toplantısı'nda kararı açıklayan Başkan Ekrem Yüce, "Grup toplantımızda ortak kararla belediyelerimizin etkinliklerinde havai fişek kullanımını kaldırdık. Duyarlılık gösteren tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyor, hemşehrilerimden hassasiyet bekliyorum" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Meclis Toplantısı Sosyal Gelişim Merkezi'nin konferans salonunda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündem dışı konuşmaların ardından 5 ilave ile 65 gündem maddesi karara bağlandı.

Artık Sakarya'da yerel yönetimlerin etkinliklerinde havai fişek kullanımını ortak bir karar ile kaldırdıklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, "Grup toplantımızda ilçe belediyelerimizle aldığımız karar sonrasında etkinliklerde havai fişek kullanımını kaldırdık. Ortak bir karar aldık. Artık hiçbir etkinliğimizde havai fişek kullanmayacağız. İnşallah Sakarya'mızda Büyükşehir başta olmak üzere diğer belediyeler kutlamalarda bunu yapmayacak. Duyarlı olan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da duyarlı olmalarını talep ediyoruz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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