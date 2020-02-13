Sakarya'da belediye personeline bilgi güvenliği yönetim sistemi eğitimi verildi

13.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:02

Sakarya Büyükşehir Belediyesinde kurum içi personeline yönelik "Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, belediye meclis salonunda düzenlenen eğitimde bilgisayar kullanımı, parola güvenliği, bilgi sınıflandırma, kurumsal bilgilerin gizliliği, temiz masa, temiz ekran, sosyal mühendislik, internet üzerinden güvenli alışveriş, fiziksel güvenlik, internet ve portal kullanımı, e-posta kullanımı ve güvenlik ihlalleri hakkında bilgi verildi.

Yasal sorumluluklar kısmında ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, TCK bilişim suçları, 5651 Sayılı Kanun, bilişim vasıtalı suçlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilişim Sistemleri ve Donanım Şube Müdürlüğü'nde görevli denetçi Tayfun Yortanlı tarafından gerçekleştirilen eğitim sonunda yapılan değerlendirme testinde, yüzde 86 başarı oranı sağlandı.

Kaynak: AA