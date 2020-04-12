Sakarya'da belediye ekiplerinden doğum günü ve evlilik yıl dönümü sürprizi Sakarya'nın Hendek ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilini kapsayan iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların talepleri doğrultusunda yakınlarının evlilik yıl dönümü ve doğum günü belediye ekiplerince kutlandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilini kapsayan iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların talepleri doğrultusunda yakınlarının evlilik yıl dönümü ve doğum günü belediye ekiplerince kutlandı.

İstanbul'da yaşayan Öznur Çokgezer, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na ulaşarak annesi Zehra ve babası Kazım Baycan'ın 46. evlilik yıl dönümlerini kutlamak için pasta gönderilmesini talep etti.

Zabıta ekiplerine talimat veren Babaoğlu, çiftin evine pasta göndererek yıl dönümlerini kutladı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Zehra Çolak da Hendek'te yaşayan felçli kayınvalidesi Emine Çolak'ın doğum gününü kutlama talebini Babaoğlu'na bildirdi.

Zabıta ekiplerince evine pasta getirilmesi üzerine gözyaşlarını hakim olamayan Emine Çolak, Babaoğlu'na ve zabıtalara teşekkür etti.

Babaoğlu, yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağıyla vatandaşların yanında olup tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Sağlık personeli, bakıma muhtaç kişiler, hastalar, gözetim altındaki vatandaşlar ve sokak hayvanları için de seferber olduklarını aktaran Babaoğlu, belediyeye gelen her talebe cevap vermek için çalıştıklarını kaydetti.

Zor zamanlardan geçildiğine işaret eden Babaoğlu, "Devlet millet el ele bu süreci atlatacağız. Devletimizin tüm kurumlarıyla Hendek Belediyesi vatandaşlarımız için seferber olmuş durumda. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları karşılanırken iki ailemizle ilgili bize gelen bilgi ve talep sonrası 'Neden olmasın?' dedik. Önemli olan vatandaşlarımızın mutluluğudur. Bir nebze moral olması açısından ekiplerimiz hemen aileleri tespit ederek bu özel günlerinde onlara moral verdi. Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA