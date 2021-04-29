Sakarya'da Belediye Başkanları Yüce ve Işıksu'dan Ormanpark'ta inceleme

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Ormanpark'ta yürütülen çalışmaları inceledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Ormanpark'ta yürütülen çalışmaları inceledi.

Yüce, yaptığı açıklamada, kentin her noktasında çok yoğun çalışma temposu içerisinde olduklarını belirtti.

Adapazarı'nın ihtiyaçlarına cevap veren birçok önemli aşamayı Adapazarı Belediyesi ile kat ettiklerini bildiren Yüce, "Birlik, beraberlikle çalışıyor, AK Parti'mizin güçlü hizmet elini Adapazarı'mızda da gösteriyoruz. Yenilemekte olduğumuz Ormanpark'ın karşısında Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılacak ortak çalışmayı bizlere devreden Mutlu Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

??Işıksu da Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle başta altyapı olmak üzere birçok alanda önemli projelerin hızla hayata geçtiğini belirterek, "Bugün ayrıca Ormanpark'ın karşısında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte yürüttüğümüz lojmanlarla ilgili gerekli iş ve işlemlerin tesisini Sakarya Büyükşehir Belediyemize devrediyoruz. Gayretli çalışmaları her alanda hayata geçiren Ekrem Başkanımıza teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz