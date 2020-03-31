Sakarya'da belediye başkanları ve kurumlardan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek Sakarya'da bazı belediye başkanları ve kurum yetkilileri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Sakarya'da bazı belediye başkanları ve kurum yetkilileri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 aylık maaşını bağışladığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu #BizBizeYeterizTürkiyem Kampanyasına ben de 3 maaşımı vererek katılıyorum. Birlikte başaracağız. Haydi Türkiye." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından, 3 aylık maaşını bağışladığını açıklayan Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün de şunları kaydetti:

"Bu zor günleri atlatmak, alınan tedbirler gereği zor günler yaşayan vatandaşlarımıza bir nebze katkı olmak ve Cumhurbaşkanımızın sesine ses katmak üzere 3 aylık maaşımı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlıyorum."

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampanyaya destek kapsamında bir aylık maaşını bağışladığını duyurdu.

Sarıbıyık, paylaşımında "Biz, birçok badireyi dayanışma içerisinde atlatan şanlı bir milletiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın #BizBizeYeterizTürkiyem çağrısı ile başlayan kampanyaya bir maaşımı bağışlayarak katılıyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan kampanyaya, şirketi adına 10 bin lira bağışla destek verdiğini belirterek sürecin dayanışma içerisinde atlatacağını kaydetti.

Kaynak: AA