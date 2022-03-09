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Sakarya'da beklenen kar yağışına karşı tedbirler alındı

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Sakarya'da beklenen kar yağışına karşı tedbirler alındı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentte bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışının getirebileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentte bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışının getirebileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesinin, Meteoroloji tarafından açıklanan son verilere göre, bu geceden itibaren başlayıp hafta sonu devam etmesi öngörülen kuvvetli kar yağışına karşı teyakkuza geçtiği belirtildi.

Açıklamada, karla mücadele timinin, kent merkezi ve tüm ilçelerde 52 araç ve 88 personelle ulaşımda ve hayatın her noktasında yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek için 24 saat esasına göre çalışacağı kaydedildi.

Ekiplerin kentin her bölgesinde nöbet noktalarında mesaiye başladığı aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı ve kar fırtınasına karşı tedbir almaya davet ediyoruz. Hafta sonu da kuvvetli şekilde görülmesi beklenen fırtına ve yağış için ulaşımda ve her alanda dikkatli davranılması gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

Sakarya'da beklenen kar yağışına karşı tedbirler alındı

Sakarya'da beklenen kar yağışına karşı tedbirler alındı

Sakarya'da beklenen kar yağışına karşı tedbirler alındı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji, kar, Güncel, Haberler

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