Sakarya'da bekçilerin suçüstü yakaladığı 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da bekçilerin suçüstü yakaladığı 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Sakarya'da bekçilerin suçüstü yakaladığı 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
AA / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hırsızlık yaptıkları esnada bekçiler tarafından yakalanan 3 kişi tutuklandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hırsızlık yaptıkları esnada bekçiler tarafından yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Rüstempaşa Mahallesi Sahil Şeridi ve Göl Mahallesi Prof. Mehmet Abuç Caddesi üzerinde bulunan toplam 9 iş yerinde yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin, Sapanca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde şüphelilerin H.C, M.İ. ve M.U.N. olduğu tespit edildi. Şüpheliler hırsızlık yaptığı esnada çarşı ve mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika gündem: Vaazlarıyla tanınan Ahmet Tomor koronavirüsten öldü, cenaze namazını Erbaş kıldırdı

Son dakika gündem: Vaazlarıyla tanınan Ahmet Tomor koronavirüsten öldü, cenaze namazını Erbaş kıldırdı

 Uyuşturucu kullandığı iddia edilen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title