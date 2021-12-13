Sakarya'da bekçilerin suçüstü yakaladığı 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hırsızlık yaptıkları esnada bekçiler tarafından yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Rüstempaşa Mahallesi Sahil Şeridi ve Göl Mahallesi Prof. Mehmet Abuç Caddesi üzerinde bulunan toplam 9 iş yerinde yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin, Sapanca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde şüphelilerin H.C, M.İ. ve M.U.N. olduğu tespit edildi. Şüpheliler hırsızlık yaptığı esnada çarşı ve mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri

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