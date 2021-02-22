Son dakika haberleri! Bekçilerin bayrak hassasiyeti kameraya yansıdı
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Son dakika haberleri! Bekçilerin bayrak hassasiyeti kameraya yansıdı

22.02.2021 23:59 | Son Güncelleme: 23.02.2021 00:18

Son dakika haberler... Sakarya'nın Pamukova ilçesinde devriye gezen bekçilerin, asılı bulunan Türk bayrağını düzeltmesi kameraya yansıdı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde devriye gezen bekçilerin, asılı bulunan Türk bayrağını düzeltmesi kameraya yansıdı.

Elperek Mahallesi'nde gece devriye gezen bekçiler, mahallede vatandaşlarca asılan bir Türk bayrağının toplanmış olduğunu fark etti.

Bunun üzerine bekçiler, aldıkları sopayla bayrağı düzeltti.

Bekçilerin bu davranışı cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Son dakika haberleri! Bekçilerin bayrak hassasiyeti kameraya yansıdı
Son dakika haberleri! Bekçilerin bayrak hassasiyeti kameraya yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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