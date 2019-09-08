Sakarya'da bedeninin yarısı olmayan ceset bulundu

Sakarya'da bedeninin yarısı olmayan ceset bulundu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, bedeninin yarısı olmayan bir erkek bedeni kıyıya vurdu. Sakarya'da Başoğlu Mahallesi Körük mevkisindeki sahilde ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

08.09.2019 17:15
Sakarya'da bedeninin yarısı olmayan ceset bulundu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, bedeninin yarısı olmayan bir erkek bedeni kıyıya vurdu.


Sakarya'da Başoğlu Mahallesi Körük mevkisindeki sahilde ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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