Sakarya'da bedeninin yarısı olmayan ceset bulundu
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, bedeninin yarısı olmayan bir erkek bedeni kıyıya vurdu. Sakarya'da Başoğlu Mahallesi Körük mevkisindeki sahilde ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
08.09.2019 17:15
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, bedeninin yarısı olmayan bir erkek bedeni kıyıya vurdu.
Sakarya'da Başoğlu Mahallesi Körük mevkisindeki sahilde ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com