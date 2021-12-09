Sakarya'da bebek arabasının üzerine inşaat malzemesi düşmesi güvenlik kamerasında - Haberler
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Sakarya'da bebek arabasının üzerine inşaat malzemesi düşmesi güvenlik kamerasında

Sakarya'da bebek arabasının üzerine inşaat malzemesi düşmesi güvenlik kamerasında
AA / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, bebek arabasıyla kaldırımda yürüyen kadının üzerine inşaat malzemesi düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde, bebek arabasıyla kaldırımda yürüyen kadının üzerine inşaat malzemesi düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Yalı Mahallesi Plaj Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Leyla Aksoy ve bebek arabasındaki çocuğunun üzerine beş katlı binadan söve malzemeleri düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan anne ve bebeği, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, anne ve bebeğinin kaldırımda ilerlerken üzerlerine inşaat malzemelerinin düşmesi yer alıyor.

Kayıtlarda, annenin bebeğini arabadan alarak sarılması, çevredeki esnafın da yardıma koşması görülüyor.

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AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri

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